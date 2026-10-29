Handel in Frankfurt: SDAX startet im Minus

SDAX-Kursverlauf

29.10.26 09:27 Uhr

Das macht der SDAX am Morgen.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,65 Prozent leichter bei 18.303,55 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 91,582 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,236 Prozent leichter bei 18.379,16 Punkten, nach 18.422,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.379,16 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.286,23 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der SDAX bereits um 0,823 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, betrug der SDAX-Kurs 18.379,10 Punkte. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, lag der SDAX noch bei 18.564,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, lag der SDAX noch bei 16.871,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,46 Prozent aufwärts. Bei 19.325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit Befesa (+ 3,73 Prozent auf 36,15 EUR), Medios (+ 1,53 Prozent auf 10,62 EUR), HelloFresh (+ 1,51 Prozent auf 2,83 EUR), Springer Nature (+ 1,23 Prozent auf 20,55 EUR) und Einhell Germany vz (+ 0,96 Prozent auf 63,00 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen LPKF Laser Electronics (-8,15 Prozent auf 10,70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,12 Prozent auf 27,94 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,10 Prozent auf 76,00 EUR), OHB SE (-4,04 Prozent auf 249,50 EUR) und Wacker Neuson SE (-3,57 Prozent auf 21,60 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 53.146 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von OHB SE mit 5,399 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,51 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net