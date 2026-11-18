Index-Performance

Mit dem SDAX ging es am Mittwochabend abwärts.

Am Mittwoch stand der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,65 Prozent im Minus bei 17.398,64 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 88,431 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,135 Prozent auf 17.535,95 Punkte an der Kurstafel, nach 17.512,37 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 17.590,76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17.376,81 Punkten.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der SDAX bereits um 2,15 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18.198,27 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 18.08.2026, den Stand von 18.425,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, wies der SDAX einen Stand von 15.807,72 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,248 Prozent aufwärts. Bei 19.325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 15.733,78 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Drägerwerk (+ 6,63 Prozent auf 119,00 EUR), Springer Nature (+ 3,84 Prozent auf 23,00 EUR), SFC Energy (+ 3,68 Prozent auf 18,02 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 2,31 Prozent auf 33,20 EUR) und PATRIZIA SE (+ 2,14 Prozent auf 8,12 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil ASTA Energy Solutions (-7,61 Prozent auf 44,90 EUR), Carl Zeiss Meditec (-6,22 Prozent auf 32,26 EUR), Stabilus SE (-6,10 Prozent auf 12,92 EUR), Vossloh (-4,91 Prozent auf 45,72 EUR) und Hypoport SE (-4,63 Prozent auf 82,45 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 850.721 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 5,224 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,11 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,94 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net