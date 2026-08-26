Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich letztendlich fester

SDAX-Performance im Blick

28.08.26 17:57 Uhr

Der SDAX stieg am Freitag.

Zum Handelsende tendierte der SDAX im XETRA-Handel 0,24 Prozent stärker bei 18.998,82 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 94,254 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,149 Prozent höher bei 18.980,86 Punkten, nach 18.952,55 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18.980,86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19.064,67 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 2,45 Prozent nach oben. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 28.07.2026, den Wert von 18.352,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, stand der SDAX bei 19.089,71 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, bei 16.964,16 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,47 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15.733,78 Punkte.

Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell FRIEDRICH VORWERK (+ 3,85 Prozent auf 75,50 EUR), PVA TePla (+ 2,66 Prozent auf 30,86 EUR), TeamViewer (+ 2,57 Prozent auf 7,18 EUR), CEWE Stiftung (+ 2,32 Prozent auf 106,00 EUR) und SMA Solar (+ 2,23 Prozent auf 57,25 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-5,86 Prozent auf 63,50 EUR), Energiekontor (-4,86 Prozent auf 26,45 EUR), LPKF Laser Electronics (-4,35 Prozent auf 13,20 EUR), Vincorion (-2,73 Prozent auf 20,31 EUR) und STO SE (-2,46 Prozent auf 95,00 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die TeamViewer-Aktie aufweisen. 1.173.687 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die OHB SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,064 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,23 erwartet. Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net