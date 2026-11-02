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SDAX-Kursverlauf

Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit Kursplus

Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit Kursplus

Der SDAX zeigte schlussendlich eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
24.00 EUR 0.15 EUR 0.63 %
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CEWE Stiftung & Co. KGaA
113.40 EUR 1.40 EUR 1.25 %
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Energiekontor AG
22.90 EUR 0.15 EUR 0.66 %
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HAMBORNER REIT
4.03 EUR 0.06 EUR 1.38 %
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Heidelberger Druckmaschinen AG
1.10 EUR -0.04 EUR -3.75 %
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HelloFresh
2.68 EUR -0.07 EUR -2.55 %
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init innovation in traffic systems SE
33.15 EUR -8.45 EUR -20.31 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
66.80 EUR 1.00 EUR 1.52 %
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Medios AG
11.16 EUR 0.60 EUR 5.68 %
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Mutares
27.40 EUR 0.80 EUR 3.01 %
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OHB SE
219.00 EUR -2.50 EUR -1.13 %
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
74.10 EUR 4.60 EUR 6.62 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
27.48 EUR -0.16 EUR -0.58 %
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Indizes
SDAX
18,216.85 EUR 160.72 EUR 0.89 %
News | Analysen

Am Montag legte der SDAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,89 Prozent auf 18.216,85 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 90,364 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,080 Prozent auf 18.070,54 Punkte an der Kurstafel, nach 18.056,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.061,63 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.245,55 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Der SDAX wies vor einem Monat, am 02.10.2026, einen Wert von 18.194,70 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18.302,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bewegte sich der SDAX bei 16.731,99 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,96 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 9,05 Prozent auf 75,90 EUR), HelloFresh (+ 7,38 Prozent auf 2,90 EUR), Mutares (+ 4,77 Prozent auf 27,45 EUR), Medios (+ 4,73 Prozent auf 11,08 EUR) und CEWE Stiftung (+ 4,64 Prozent auf 117,20 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil init innovation in traffic systems SE (-20,72 Prozent auf 32,90 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-4,36 Prozent auf 1,10 EUR), OHB SE (-3,13 Prozent auf 217,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,44 Prozent auf 27,20 EUR) und Energiekontor (-2,13 Prozent auf 23,00 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1.398.301 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 5,097 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,31 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,67 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
29.10.26 OHB SE Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.10.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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