Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in Rot
Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.
Werte in diesem Artikel
Um 09:09 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,49 Prozent tiefer bei 18.106,37 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 86,977 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,109 Prozent schwächer bei 18.175,71 Punkten, nach 18.195,59 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SDAX betrug 18.178,36 Punkte, das Tagestief hingegen 18.100,11 Zähler.
Jahreshoch und Jahrestief des SDAX
Seit Beginn der Woche stieg der SDAX bereits um 1,37 Prozent. Vor einem Monat, am 02.06.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 19.043,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16.724,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, wies der SDAX einen Stand von 17.534,64 Punkten auf.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,33 Prozent zu. Bei 19.325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 15.733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX
Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell MBB SE (+ 2,17 Prozent auf 178,80 EUR), Shelly (+ 1,70 Prozent auf 59,90 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 1,41 Prozent auf 68,45 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,87 Prozent auf 30,00 EUR) und Nagarro SE (+ 0,81 Prozent auf 75,00 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen LPKF Laser Electronics (-5,61 Prozent auf 20,20 EUR), PVA TePla (-4,27 Prozent auf 41,30 EUR), SMA Solar (-3,63 Prozent auf 58,40 EUR), SFC Energy (-3,28 Prozent auf 19,44 EUR) und Hypoport SE (-2,45 Prozent auf 83,70 EUR).
Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 36.385 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Springer Nature-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,850 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,97 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,24 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf FRIEDRICH VORWERK
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FRIEDRICH VORWERK
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere FRIEDRICH VORWERK News
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag