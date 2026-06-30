Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in Rot

SDAX-Kursentwicklung

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.

Um 09:09 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,49 Prozent tiefer bei 18.106,37 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 86,977 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,109 Prozent schwächer bei 18.175,71 Punkten, nach 18.195,59 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 18.178,36 Punkte, das Tagestief hingegen 18.100,11 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche stieg der SDAX bereits um 1,37 Prozent. Vor einem Monat, am 02.06.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 19.043,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16.724,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, wies der SDAX einen Stand von 17.534,64 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,33 Prozent zu. Bei 19.325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 15.733,78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell MBB SE (+ 2,17 Prozent auf 178,80 EUR), Shelly (+ 1,70 Prozent auf 59,90 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 1,41 Prozent auf 68,45 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,87 Prozent auf 30,00 EUR) und Nagarro SE (+ 0,81 Prozent auf 75,00 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen LPKF Laser Electronics (-5,61 Prozent auf 20,20 EUR), PVA TePla (-4,27 Prozent auf 41,30 EUR), SMA Solar (-3,63 Prozent auf 58,40 EUR), SFC Energy (-3,28 Prozent auf 19,44 EUR) und Hypoport SE (-2,45 Prozent auf 83,70 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 36.385 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Springer Nature-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,850 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,97 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,24 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net