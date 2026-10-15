Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart schwächer

Index-Performance im Blick

15.10.26 09:27 Uhr

Der SDAX gibt am Donnerstag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Donnerstag fällt der SDAX um 09:09 Uhr via XETRA um 1,04 Prozent auf 17.987,13 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 90,431 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,308 Prozent auf 18.120,49 Punkte an der Kurstafel, nach 18.176,53 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18.127,10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17.986,68 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der SDAX bereits um 0,862 Prozent nach. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18.127,33 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, notierte der SDAX bei 18.262,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, lag der SDAX noch bei 16.874,35 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 3,64 Prozent zu Buche. Bei 19.325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell HelloFresh (+ 1,64 Prozent auf 2,97 EUR), Fielmann (+ 1,49 Prozent auf 37,55 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,32 Prozent auf 73,15 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,30 Prozent auf 12,46 EUR) und 1&1 (+ 1,27 Prozent auf 24,00 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen SMA Solar (-7,02 Prozent auf 56,30 EUR), Drägerwerk (-6,35 Prozent auf 109,20 EUR), LPKF Laser Electronics (-6,15 Prozent auf 12,20 EUR), PVA TePla (-6,02 Prozent auf 29,66 EUR) und Basler (-5,59 Prozent auf 21,10 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 413.111 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,023 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,56 erwartet. Mit 8,63 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net