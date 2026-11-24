TecDAX-Kursentwicklung

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittag.

Am Dienstag notiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,90 Prozent schwächer bei 3.850,78 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 535,378 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,085 Prozent auf 3.882,62 Punkte an der Kurstafel, nach 3.885,94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3.887,82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3.842,30 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 4.024,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4.049,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, notierte der TecDAX bei 3.459,68 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,25 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 2,71 Prozent auf 78,94 EUR), OHB SE (+ 2,22 Prozent auf 184,00 EUR), United Internet (+ 2,15 Prozent auf 24,68 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,44 Prozent auf 14,83 EUR) und Drägerwerk (+ 1,15 Prozent auf 123,40 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil AIXTRON SE (-10,02 Prozent auf 28,83 EUR), Infineon (-3,70 Prozent auf 46,63 EUR), Siltronic (-3,20 Prozent auf 52,90 EUR), JENOPTIK (-3,16 Prozent auf 34,92 EUR) und PVA TePla (-2,67 Prozent auf 26,24 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 965.323 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 207,374 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net