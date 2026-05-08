Handel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags

Index-Bewegung

Der TecDAX zeigt sich am Montag kaum verändert.

Am Montag geht es im TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,05 Prozent auf 3.781,59 Punkte aufwärts. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 517,467 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,047 Prozent höher bei 3.781,49 Punkten, nach 3.779,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3.796,94 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.776,24 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, einen Stand von 3.531,61 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 11.02.2026, mit 3.607,03 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, notierte der TecDAX bei 3.745,48 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,34 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3.870,57 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3.322,31 Zählern.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Ottobock (+ 4,33 Prozent auf 62,60 EUR), Nagarro SE (+ 4,01 Prozent auf 44,12 EUR), EVOTEC SE (+ 2,90 Prozent auf 5,33 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,15 Prozent auf 90,40 EUR) und Kontron (+ 1,50 Prozent auf 23,04 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Siltronic (-4,57 Prozent auf 95,00 EUR), Elmos Semiconductor (-2,67 Prozent auf 200,50 EUR), HENSOLDT (-2,10 Prozent auf 71,88 EUR), Drägerwerk (-1,78 Prozent auf 88,20 EUR) und AIXTRON SE (-1,34 Prozent auf 49,37 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1.323.197 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 170,697 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist mit 5,40 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net