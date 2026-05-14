Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Freitagmittag

DAX-Performance im Blick

Der DAX verliert derzeit an Boden.

Am Freitag notiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,67 Prozent tiefer bei 24.047,76 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,006 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,928 Prozent schwächer bei 24.229,29 Punkten in den Freitagshandel, nach 24.456,26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24.297,95 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24.008,48 Punkten.

DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der DAX bereits um 1,17 Prozent zurück. Der DAX lag vor einem Monat, am 15.04.2026, bei 24.066,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, stand der DAX bei 24.914,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2025, wies der DAX 23.695,59 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,00 Prozent abwärts. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25.507,79 Punkte. Bei 21.863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell SAP SE (+ 1,39 Prozent auf 143,18 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,98 Prozent auf 472,80 EUR), Rheinmetall (+ 0,66 Prozent auf 1.150,80 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,65 Prozent auf 37,23 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,62 Prozent auf 244,70 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Heidelberg Materials (-6,28 Prozent auf 170,75 EUR), Infineon (-4,86 Prozent auf 64,76 EUR), Siemens Energy (-4,27 Prozent auf 169,44 EUR), Siemens (-4,20 Prozent auf 262,20 EUR) und MTU Aero Engines (-3,58 Prozent auf 277,30 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2.100.023 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 203,372 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Unter den DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net