Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Nachmittag

Index-Performance

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Montagnachmittag.

Am Montag bewegt sich der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,07 Prozent leichter bei 30.677,92 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 345,146 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,022 Prozent auf 30.693,08 Punkte an der Kurstafel, nach 30.699,96 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 30.798,46 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 30.640,91 Punkten.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 16.10.2026, den Stand von 30.656,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 32.464,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 29.412,36 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,974 Prozent zurück. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26.803,25 Zählern.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell K+S (+ 3,15 Prozent auf 13,10 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,80 Prozent auf 77,10 EUR), HENSOLDT (+ 2,46 Prozent auf 82,40 EUR), RENK (+ 1,80 Prozent auf 33,35 EUR) und TAG Immobilien (+ 1,41 Prozent auf 11,52 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Bechtle (-4,49 Prozent auf 32,34 EUR), AIXTRON SE (-2,99 Prozent auf 31,18 EUR), IONOS (-2,92 Prozent auf 36,58 EUR), Siltronic (-2,73 Prozent auf 53,50 EUR) und Porsche vz (-2,64 Prozent auf 44,20 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.247.465 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 40,517 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

MDAX-Fundamentaldaten

Im MDAX hat die TUI-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net