Handel in Frankfurt: So performt der DAX aktuell

Index im Fokus

Der DAX bewegt sich derzeit auf rotem Terrain.

Um 12:09 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,93 Prozent schwächer bei 24.433,80 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,080 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,876 Prozent leichter bei 24.447,65 Punkten in den Freitagshandel, nach 24.663,61 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24.406,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24.513,52 Punkten lag.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der DAX bereits um 0,656 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2026, notierte der DAX bei 24.080,63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, einen Stand von 24.721,46 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, wurde der DAX mit 23.352,69 Punkten berechnet.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,430 Prozent nach. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25.507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 1,29 Prozent auf 60,27 EUR), GEA (+ 1,01 Prozent auf 59,90 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,86 Prozent auf 37,52 EUR), Fresenius SE (+ 0,61 Prozent auf 40,99 EUR) und BASF (+ 0,43 Prozent auf 51,13 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-5,55 Prozent auf 1.267,20 EUR), Allianz (-4,68 Prozent auf 370,50 EUR), MTU Aero Engines (-2,33 Prozent auf 310,00 EUR), adidas (-2,20 Prozent auf 148,65 EUR) und Merck (-1,79 Prozent auf 112,70 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 1.442.344 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 204,515 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net