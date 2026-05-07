DAX24.488 -0,7%Est505.929 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,15 +0,3%Nas25.806 -0,1%Bitcoin68.172 ±-0,0%Euro1,1765 +0,3%Öl100,3 -3,0%Gold4.719 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Allianz 840400 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX tiefer -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 - Kürzungsideen der UniCredit zurückgewiesen -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL, Bitcoin im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagmittag am Kryptomarkt
Robo-Advisor Vergleich 04/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test Robo-Advisor Vergleich 04/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index im Fokus

Handel in Frankfurt: So performt der DAX aktuell

08.05.26 12:26 Uhr
Handel in Frankfurt: So performt der DAX aktuell | finanzen.net

Der DAX bewegt sich derzeit auf rotem Terrain.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
149,15 EUR -1,50 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Allianz
371,10 EUR -15,70 EUR -4,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BASF
51,50 EUR 1,10 EUR 2,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
36,58 EUR 1,12 EUR 3,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresenius Medical Care (FMC) St.
37,35 EUR 0,28 EUR 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
41,00 EUR 0,12 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
GEA
58,60 EUR -0,70 EUR -1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
60,36 EUR 1,56 EUR 2,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck KGaA
113,00 EUR -1,05 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
310,70 EUR -7,80 EUR -2,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
31,78 EUR 0,18 EUR 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.261,60 EUR -86,00 EUR -6,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
265,40 EUR 2,45 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
87,62 EUR -0,18 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.490,4 PKT -173,3 PKT -0,70%
Charts|News|Analysen

Um 12:09 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,93 Prozent schwächer bei 24.433,80 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,080 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,876 Prozent leichter bei 24.447,65 Punkten in den Freitagshandel, nach 24.663,61 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24.406,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24.513,52 Punkten lag.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der DAX bereits um 0,656 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2026, notierte der DAX bei 24.080,63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, einen Stand von 24.721,46 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, wurde der DAX mit 23.352,69 Punkten berechnet.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,430 Prozent nach. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25.507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 1,29 Prozent auf 60,27 EUR), GEA (+ 1,01 Prozent auf 59,90 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,86 Prozent auf 37,52 EUR), Fresenius SE (+ 0,61 Prozent auf 40,99 EUR) und BASF (+ 0,43 Prozent auf 51,13 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-5,55 Prozent auf 1.267,20 EUR), Allianz (-4,68 Prozent auf 370,50 EUR), MTU Aero Engines (-2,33 Prozent auf 310,00 EUR), adidas (-2,20 Prozent auf 148,65 EUR) und Merck (-1,79 Prozent auf 112,70 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 1.442.344 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 204,515 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
08:01Rheinmetall OutperformBernstein Research
08:01Rheinmetall NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.05.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
07.05.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:01Rheinmetall OutperformBernstein Research
07.05.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
07.05.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.05.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:01Rheinmetall NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen