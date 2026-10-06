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MDAX-Kursverlauf

Handel in Frankfurt: So performt der MDAX am Dienstagmittag

Handel in Frankfurt: So performt der MDAX am Dienstagmittag

Der MDAX steigt am zweiten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUMOVIO
36.05 EUR 1.05 EUR 3.00 %
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flatexDEGIRO AG
26.46 EUR -2.02 EUR -7.09 %
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Fraport AG
60.60 EUR -1.20 EUR -1.94 %
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freenet AG
22.60 EUR -0.48 EUR -2.08 %
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FUCHS SE VZ
42.54 EUR -0.08 EUR -0.19 %
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HENSOLDT
78.96 EUR -5.42 EUR -6.42 %
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Lufthansa AG
7.57 EUR 0.01 EUR 0.16 %
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Nemetschek SE
63.85 EUR 0.30 EUR 0.47 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42.24 EUR -0.82 EUR -1.90 %
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Porsche Automobil Holding SE
24.66 EUR 0.06 EUR 0.24 %
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RENK
36.00 EUR -1.52 EUR -4.04 %
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Sartorius AG St.
214.00 EUR 13.00 EUR 6.47 %
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thyssenkrupp AG
13.92 EUR 0.19 EUR 1.38 %
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
77.60 EUR -2.70 EUR -3.36 %
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Indizes
MDAX
30,543.27 EUR 116.29 EUR 0.38 %
News | Analysen

Um 12:08 Uhr erhöht sich der MDAX im XETRA-Handel um 0,73 Prozent auf 30.650,25 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 337,554 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,373 Prozent fester bei 30.540,54 Punkten in den Dienstagshandel, nach 30.426,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30.727,24 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30.462,86 Zählern.

MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 32.355,32 Punkten gehandelt. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 06.07.2026, den Wert von 33.291,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 30.878,03 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 1,06 Prozent. Bei 33.547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten erreicht.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 6,44 Prozent auf 267,80 EUR), AUMOVIO (+ 3,44 Prozent auf 36,05 EUR), thyssenkrupp (+ 2,77 Prozent auf 14,10 EUR), FUCHS SE VZ (+ 2,58 Prozent auf 43,68 EUR) und Nemetschek SE (+ 2,50 Prozent auf 65,70 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen flatexDEGIRO (-3,59 Prozent auf 27,42 EUR), HENSOLDT (-2,98 Prozent auf 80,12 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,97 Prozent auf 78,30 EUR), RENK (-2,60 Prozent auf 36,33 EUR) und Fraport (-1,95 Prozent auf 60,30 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 844.379 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,936 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,68 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.10.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
24.09.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
04.09.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
19.08.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital

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