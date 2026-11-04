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LUS-DAX-Entwicklung

Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Mittwochmittag

Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Mittwochmittag

Der LUS-DAX gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
40.08 EUR 2.23 EUR 5.89 %
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Continental AG
68.22 EUR 1.72 EUR 2.59 %
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Daimler Truck
40.14 EUR -0.28 EUR -0.69 %
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Deutsche Bank AG
32.30 EUR 1.94 EUR 6.39 %
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Deutsche Börse AG
311.90 EUR -1.60 EUR -0.51 %
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Heidelberg Materials
170.50 EUR 14.20 EUR 9.09 %
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Henkel KGaA Vz.
81.56 EUR 1.02 EUR 1.27 %
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HOCHTIEF AG
374.00 EUR -9.60 EUR -2.50 %
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Rheinmetall AG
985.00 EUR -19.80 EUR -1.97 %
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SAP SE
210.25 EUR 4.35 EUR 2.11 %
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Scout24
89.70 EUR 4.70 EUR 5.53 %
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Siemens Energy AG
126.46 EUR -3.28 EUR -2.53 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.90 EUR 1.14 EUR 1.66 %
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Vonovia SE
16.95 EUR 0.64 EUR 3.96 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
26,225.00 EUR 380.00 EUR 1.47 %
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Um 12:23 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,56 Prozent fester bei 26.248,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25.769,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26.266,00 Punkten.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 25.280,00 Punkte. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26.360,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 04.11.2025, einen Wert von 23.884,00 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,85 Prozent zu. 26.616,00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Heidelberg Materials (+ 8,62 Prozent auf 170,05 EUR), Continental (+ 5,80 Prozent auf 70,82 EUR), Deutsche Bank (+ 5,76 Prozent auf 32,22 EUR), Commerzbank (+ 5,32 Prozent auf 40,01 EUR) und Scout24 (+ 4,44 Prozent auf 89,35 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Rheinmetall (-1,67 Prozent auf 988,00 EUR), HOCHTIEF (-1,31 Prozent auf 377,60 EUR), Deutsche Börse (-1,11 Prozent auf 311,10 EUR), Siemens Energy (-0,88 Prozent auf 128,64 EUR) und Daimler Truck (-0,86 Prozent auf 40,15 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2.606.614 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 237,653 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,65 zu Buche schlagen. Im Index weist die Vonovia SE-Aktie mit 7,63 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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