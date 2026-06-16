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TecDAX-Performance im Fokus

Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittag

17.06.26 12:25 Uhr
Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittag | finanzen.net

Am dritten Tag der Woche halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

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TecDAX
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Um 12:09 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,04 Prozent schwächer bei 3.964,84 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 541,926 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,081 Prozent auf 3.963,32 Punkte an der Kurstafel, nach 3.966,54 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3.980,07 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3.950,40 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der TecDAX bereits um 1,75 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 3.795,76 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 17.03.2026, einen Stand von 3.599,19 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wurde der TecDAX mit 3.799,79 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 9,40 Prozent. Bei 4.284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3.322,31 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 3,66 Prozent auf 58,28 EUR), Nordex (+ 2,62 Prozent auf 41,50 EUR), SMA Solar (+ 2,41) Prozent auf 53,10 EUR), Nagarro SE (+ 2,19 Prozent auf 36,38 EUR) und JENOPTIK (+ 1,75 Prozent auf 45,26 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen EVOTEC SE (-2,04 Prozent auf 4,60 EUR), United Internet (-1,96 Prozent auf 25,04 EUR), Deutsche Telekom (-1,56 Prozent auf 27,22 EUR), TeamViewer (-1,53 Prozent auf 5,46 EUR) und IONOS (-1,53 Prozent auf 27,02 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1.803.593 Aktien gehandelt. Mit 167,170 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,89 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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