Index im Fokus

Der TecDAX zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.

Um 15:40 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,45 Prozent leichter bei 3.972,20 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 583,181 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3.992,33 Zählern und damit 0,057 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3.990,04 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3.968,97 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4.028,42 Zählern.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der TecDAX bereits um 2,67 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 4.015,21 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 18.08.2026, einen Wert von 4.051,96 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3.416,46 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 9,60 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Drägerwerk (+ 6,09 Prozent auf 118,40 EUR), Siltronic (+ 4,85 Prozent auf 55,10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,33 Prozent auf 48,30 EUR), EVOTEC SE (+ 1,82 Prozent auf 2,80 EUR) und OHB SE (+ 1,52 Prozent auf 173,80 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Carl Zeiss Meditec (-5,64 Prozent auf 32,46 EUR), Nemetschek SE (-4,59 Prozent auf 58,15 EUR), SAP SE (-2,70 Prozent auf 196,06 EUR), SMA Solar (-2,43 Prozent auf 45,68 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,24 Prozent auf 22,72 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2.916.990 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 240,927 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net