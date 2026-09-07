Handel in Frankfurt: TecDAX am Mittag leichter

TecDAX-Marktbericht

08.09.26 12:25 Uhr

Der TecDAX zeigt sich derzeit im Minus.

Um 12:08 Uhr gibt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,48 Prozent auf 4.036,21 Punkte nach. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 564,158 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,304 Prozent auf 4.043,19 Punkte an der Kurstafel, nach 4.055,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 4.057,15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4.026,39 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Wert von 4.068,78 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, lag der TecDAX bei 4.067,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, wies der TecDAX 3.635,10 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 11,37 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Nordex (+ 1,58 Prozent auf 41,06 EUR), United Internet (+ 1,51 Prozent auf 28,28 EUR), SMA Solar (+ 1,34 Prozent auf 60,70 EUR), Sartorius vz (+ 1,11 Prozent auf 236,30 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,81 Prozent auf 28,47 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Infineon (-3,50 Prozent auf 58,66 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,01 Prozent auf 30,90 EUR), AIXTRON SE (-2,80 Prozent auf 37,89 EUR), Siltronic (-2,44 Prozent auf 77,85 EUR) und PVA TePla (-2,06 Prozent auf 31,38 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.121.759 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 214,312 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net