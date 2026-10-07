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TecDAX-Performance

Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Mittwochshandel mit Verlusten

Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Mittwochshandel mit Verlusten

TecDAX-Handel heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
37.96 EUR -1.29 EUR -3.29 %
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Deutsche Telekom AG
26.97 EUR 0.49 EUR 1.85 %
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
114.60 EUR -0.80 EUR -0.69 %
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Eckert & Ziegler
12.02 EUR -0.02 EUR -0.17 %
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Elmos Semiconductor
155.00 EUR -5.40 EUR -3.37 %
Charts | News | Analysen
freenet AG
22.84 EUR 0.24 EUR 1.06 %
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Infineon AG
61.26 EUR -2.78 EUR -4.34 %
Charts | News | Analysen
JENOPTIK AG
41.08 EUR -1.30 EUR -3.07 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
188.06 EUR 0.96 EUR 0.51 %
Charts | News | Analysen
SMA Solar AG
60.00 EUR 1.50 EUR 2.56 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
67.20 EUR -5.00 EUR -6.93 %
Charts | News | Analysen
TeamViewer
6.71 EUR -0.07 EUR -0.96 %
Charts | News | Analysen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
24.90 EUR -1.52 EUR -5.75 %
Charts | News | Analysen
Indizes
TecDAX
4,048.53 EUR -50.69 EUR -1.24 %
News | Analysen

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,77 Prozent leichter bei 4.067,79 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 567,057 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,602 Prozent auf 4.074,56 Punkte an der Kurstafel, nach 4.099,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4.066,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4.078,18 Zählern.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 0,579 Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4.055,52 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3.832,85 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3.733,07 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,24 Prozent nach oben. Bei 4.284,41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3.322,31 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Drägerwerk (+ 2,76 Prozent auf 119,00 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,08 Prozent auf 12,15 EUR), freenet (+ 1,07 Prozent auf 22,70 EUR), AIXTRON SE (+ 0,96 Prozent auf 39,78 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,45 Prozent auf 26,53 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Infineon (-2,92 Prozent auf 62,79 EUR), JENOPTIK (-2,64 Prozent auf 42,80 EUR), SMA Solar (-2,56 Prozent auf 58,95 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,08 Prozent auf 70,75 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,73 Prozent auf 158,60 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 190.149 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 213,573 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Die TeamViewer-Aktie hat mit 6,79 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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