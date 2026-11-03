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Index-Performance im Blick

Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Start

Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Start

Der TecDAX verliert am Dienstag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
32.54 EUR -0.86 EUR -2.57 %
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Carl Zeiss Meditec AG
34.68 EUR -0.16 EUR -0.46 %
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Deutsche Telekom AG
25.94 EUR 0.21 EUR 0.82 %
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freenet AG
23.00 EUR 0.26 EUR 1.14 %
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Infineon AG
51.28 EUR 0.39 EUR 0.77 %
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JENOPTIK AG
38.00 EUR -1.04 EUR -2.66 %
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QIAGEN N.V.
45.02 EUR 0.02 EUR 0.06 %
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SAP SE
203.90 EUR -4.90 EUR -2.35 %
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Siemens Healthineers AG
43.00 EUR -0.27 EUR -0.62 %
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Siltronic AG
57.25 EUR -1.25 EUR -2.14 %
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TeamViewer
5.37 EUR -1.76 EUR -24.63 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
26.60 EUR -0.88 EUR -3.20 %
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Indizes
TecDAX
4,056.67 EUR -59.07 EUR -1.44 %
News | Analysen

Am Dienstag notiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 1,44 Prozent leichter bei 4.056,28 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 580,392 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,494 Prozent tiefer bei 4.095,40 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4.115,74 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Dienstag bei 4.055,26 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4.096,35 Punkten erreichte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4.081,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, stand der TecDAX bei 3.952,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3.630,48 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,92 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Siemens Healthineers (+ 0,92 Prozent auf 43,80 EUR), freenet (+ 0,53 Prozent auf 22,92 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,52 Prozent auf 35,02 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,31 Prozent auf 25,92 EUR) und QIAGEN (+ 0,17 Prozent auf 45,08 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil TeamViewer (-20,33 Prozent auf 5,76 EUR), Siltronic (-4,24 Prozent auf 56,50 EUR), Infineon (-3,58 Prozent auf 50,14 EUR), AIXTRON SE (-3,42 Prozent auf 32,44 EUR) und JENOPTIK (-3,32 Prozent auf 37,84 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im TecDAX ist die TeamViewer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 698.113 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,500 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,41 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,73 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
02.11.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG

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