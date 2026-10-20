Handel in Frankfurt: TecDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein
Der TecDAX gibt sich am Dienstagnachmittag schwächer.
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Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,82 Prozent schwächer bei 3.978,13 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 569,223 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,084 Prozent schwächer bei 4.007,52 Punkten, nach 4.010,90 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 4.014,30 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3.965,24 Punkten lag.
TecDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der TecDAX 3.948,65 Punkte auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 20.07.2026, einen Stand von 3.771,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3.756,03 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 9,76 Prozent. Bei 4.284,41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 3.322,31 Punkte.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 1,83 Prozent auf 33,36 EUR), Kontron (+ 1,60 Prozent auf 20,34 EUR), EVOTEC SE (+ 1,52 Prozent auf 2,67 EUR), ATOSS Software (+ 1,43 Prozent auf 92,40 EUR) und QIAGEN (+ 1,26 Prozent auf 41,77 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-8,48 Prozent auf 50,70 EUR), AIXTRON SE (-6,53 Prozent auf 30,63 EUR), Siltronic (-6,31 Prozent auf 62,35 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6,22 Prozent auf 27,12 EUR) und OHB SE (-5,43 Prozent auf 188,00 EUR).
TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1.942.879 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 229,940 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,08 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag