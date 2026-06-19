Handel in Frankfurt: TecDAX letztendlich in Grün
Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.
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Schlussendlich ging es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,53 Prozent aufwärts auf 3.975,06 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 525,379 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,390 Prozent höher bei 3.969,56 Punkten in den Handel, nach 3.954,14 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3.949,79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4.001,53 Punkten.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4.036,09 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3.420,18 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3.751,17 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 9,68 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4.284,41 Punkte. Bei 3.322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 9,94 Prozent auf 27,42 EUR), Infineon (+ 4,84 Prozent auf 85,94 EUR), Siltronic (+ 4,73 Prozent auf 96,30 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,74 Prozent auf 188,60 EUR) und Nordex (+ 2,35 Prozent auf 48,84 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil HENSOLDT (-4,64 Prozent auf 69,10 EUR), TeamViewer (-2,98 Prozent auf 4,92 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,86 Prozent auf 108,50 EUR), freenet (-2,15 Prozent auf 24,56 EUR) und Deutsche Telekom (-1,80 Prozent auf 26,12 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10.473.497 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 156,616 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf
Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag