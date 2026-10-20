DAX 25.119 -0,8%ESt50 6.087 -0,9%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,79 +0,4%Nas 26.431 +1,1%Bitcoin 72.668 -0,5%Euro 1,1211 -0,0%Öl 111,3 +1,6%Gold 4.123 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index im Blick

Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag leichter

Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag leichter

Der TecDAX notiert am Dienstagmittag im negativen Bereich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
31.20 EUR -1.54 EUR -4.70 %
Charts | News | Analysen
ATOSS Software AG
90.60 EUR 0.50 EUR 0.55 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
25.67 EUR 0.05 EUR 0.20 %
Charts | News | Analysen
freenet AG
22.62 EUR -0.16 EUR -0.70 %
Charts | News | Analysen
QIAGEN N.V.
41.78 EUR 0.65 EUR 1.57 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
201.25 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Sartorius AG Vz.
259.00 EUR -0.70 EUR -0.27 %
Charts | News | Analysen
Siemens Healthineers AG
41.11 EUR 0.36 EUR 0.88 %
Charts | News | Analysen
Siltronic AG
64.95 EUR -1.95 EUR -2.91 %
Charts | News | Analysen
SMA Solar AG
51.20 EUR -4.85 EUR -8.65 %
Charts | News | Analysen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
54.45 EUR -1.05 EUR -1.89 %
Charts | News | Analysen
TeamViewer
7.00 EUR 0.00 EUR 0.07 %
Charts | News | Analysen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
28.12 EUR -1.20 EUR -4.09 %
Charts | News | Analysen
Indizes
TecDAX
3,977.92 EUR -32.98 EUR -0.82 %
News | Analysen

Am Dienstag bewegt sich der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,83 Prozent schwächer bei 3.977,48 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 569,223 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,084 Prozent auf 4.007,52 Punkte an der Kurstafel, nach 4.010,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4.014,30 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3.967,81 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3.948,65 Punkten gehandelt. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 20.07.2026, einen Stand von 3.771,59 Punkten auf. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 3.756,03 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 9,75 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Zählern markiert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell QIAGEN (+ 1,26 Prozent auf 41,77 EUR), Sartorius vz (+ 1,04 Prozent auf 263,10 EUR), ATOSS Software (+ 0,77 Prozent auf 91,80 EUR), SAP SE (+ 0,68 Prozent auf 201,20 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,51 Prozent auf 41,24 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-7,40 Prozent auf 51,30 EUR), Siltronic (-6,01 Prozent auf 62,55 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,95 Prozent auf 27,20 EUR), AIXTRON SE (-4,30 Prozent auf 31,36 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,21 Prozent auf 53,45 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.087.833 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 229,940 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Die TeamViewer-Aktie hat mit 7,08 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,80 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktuelle SAP Aktie News

Werbung

SAP Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.10.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 SAP SE Neutral UBS AG
22.09.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 SAP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.