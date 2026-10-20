Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Mittag leichter

Index im Blick

20.10.26 12:25 Uhr

Der TecDAX notiert am Dienstagmittag im negativen Bereich.

Am Dienstag bewegt sich der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,83 Prozent schwächer bei 3.977,48 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 569,223 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,084 Prozent auf 4.007,52 Punkte an der Kurstafel, nach 4.010,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4.014,30 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3.967,81 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3.948,65 Punkten gehandelt. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 20.07.2026, einen Stand von 3.771,59 Punkten auf. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 3.756,03 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 9,75 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Zählern markiert.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell QIAGEN (+ 1,26 Prozent auf 41,77 EUR), Sartorius vz (+ 1,04 Prozent auf 263,10 EUR), ATOSS Software (+ 0,77 Prozent auf 91,80 EUR), SAP SE (+ 0,68 Prozent auf 201,20 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,51 Prozent auf 41,24 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-7,40 Prozent auf 51,30 EUR), Siltronic (-6,01 Prozent auf 62,55 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,95 Prozent auf 27,20 EUR), AIXTRON SE (-4,30 Prozent auf 31,36 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,21 Prozent auf 53,45 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.087.833 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 229,940 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Die TeamViewer-Aktie hat mit 7,08 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,80 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net