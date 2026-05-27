Handel in Frankfurt: TecDAX startet mit Gewinnen

TecDAX-Performance im Fokus

Der TecDAX bleibt auch am Donnerstagmorgen auf Erholungskurs.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,55 Prozent stärker bei 4.089,89 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 555,587 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,080 Prozent stärker bei 4.070,88 Punkten, nach 4.067,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 4.068,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4.095,19 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0,751 Prozent. Vor einem Monat, am 28.04.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3.596,65 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.787,92 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 28.05.2025, den Wert von 3.849,20 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12,85 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4.102,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 4,61 Prozent auf 97,50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,04 Prozent auf 93,20 EUR), Infineon (+ 2,75 Prozent auf 78,84 EUR), JENOPTIK (+ 1,84 Prozent auf 45,50 EUR) und HENSOLDT (+ 1,58 Prozent auf 86,34 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Nemetschek SE (-1,44 Prozent auf 61,50 EUR), Drägerwerk (-1,34 Prozent auf 88,40 EUR), Eckert Ziegler (-1,20 Prozent auf 15,59 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,07 Prozent auf 25,96 EUR) und EVOTEC SE (-1,05 Prozent auf 4,91 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 353.858 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 176,838 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,93 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net