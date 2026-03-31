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XETRA-Handel im Blick

Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich schwächer

09.04.26 17:57 Uhr
Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich schwächer | finanzen.net

Der TecDAX zeigte sich am Abend schwächer.

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TecDAX
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Am Donnerstag ging es im TecDAX via XETRA zum Handelsende um 2,42 Prozent auf 3.508,62 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 500,970 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3.577,99 Zählern und damit 0,492 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3.595,67 Punkte).

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3.502,03 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3.580,99 Punkten lag.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 1,23 Prozent zu. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 09.03.2026, einen Stand von 3.565,41 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 09.01.2026, den Wert von 3.820,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.187,79 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 3,19 Prozent zurück. 3.858,70 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Elmos Semiconductor (+ 7,08 Prozent auf 166,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0,79 Prozent auf 57,60 EUR), Nordex (+ 0,18 Prozent auf 45,64 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,39 Prozent auf 25,52 EUR) und JENOPTIK (-0,60 Prozent auf 29,88 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen SAP SE (-6,81 Prozent auf 139,50 EUR), ATOSS Software (-6,05 Prozent auf 74,50 EUR), CANCOM SE (-5,87 Prozent auf 24,05 EUR), Nemetschek SE (-5,67 Prozent auf 61,55 EUR) und Nagarro SE (-5,22 Prozent auf 45,06 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5.756.666 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 169,552 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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