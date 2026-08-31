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Index im Blick

Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Der TecDAX verzeichnete letztendlich Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
22.90 EUR 1.00 EUR 4.57 %
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Carl Zeiss Meditec AG
32.54 EUR 0.42 EUR 1.31 %
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Deutsche Telekom AG
28.30 EUR -0.02 EUR -0.07 %
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
112.00 EUR -0.20 EUR -0.18 %
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EVOTEC SE
3.17 EUR -0.06 EUR -1.80 %
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freenet AG
24.34 EUR -0.04 EUR -0.16 %
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HENSOLDT
82.62 EUR -2.60 EUR -3.05 %
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Kontron
22.10 EUR 0.18 EUR 0.82 %
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Nemetschek SE
69.00 EUR -1.60 EUR -2.27 %
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SAP SE
183.82 EUR -6.86 EUR -3.60 %
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Siltronic AG
75.60 EUR -5.45 EUR -6.72 %
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TeamViewer
7.14 EUR 0.08 EUR 1.13 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
32.14 EUR -0.34 EUR -1.05 %
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Indizes
TecDAX
4,024.85 EUR -57.83 EUR -1.42 %
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Am Dienstag notierte der TecDAX via XETRA letztendlich 1,51 Prozent tiefer bei 4.020,90 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 575,909 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,050 Prozent auf 4.084,71 Punkte an der Kurstafel, nach 4.082,68 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 4.088,24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4.009,04 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3.827,49 Punkten auf. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 4.180,56 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 01.09.2025, einen Stand von 3.739,20 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 10,94 Prozent aufwärts. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit CANCOM SE (+ 2,27 Prozent auf 22,50 EUR), Drägerwerk (+ 2,14 Prozent auf 114,80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,74 Prozent auf 32,70 EUR), Kontron (+ 0,73 Prozent auf 22,06 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,45 Prozent auf 31,26 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen Siltronic (-4,30 Prozent auf 75,60 EUR), HENSOLDT (-3,50 Prozent auf 82,70 EUR), SAP SE (-3,48 Prozent auf 184,26 EUR), Nemetschek SE (-3,41 Prozent auf 67,90 EUR) und EVOTEC SE (-2,96 Prozent auf 3,15 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4.258.621 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 220,822 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 7,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,37 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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26.08.26 SAP SE Neutral UBS AG
28.07.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 SAP SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.07.26 SAP SE Buy UBS AG

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