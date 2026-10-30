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Marktbericht

Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart leichter

Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart leichter

Das macht der TecDAX am Morgen.

Am Freitag notiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,59 Prozent leichter bei 4.125,17 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 580,656 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,240 Prozent auf 4.159,58 Punkte an der Kurstafel, nach 4.149,61 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4.161,05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4.122,83 Einheiten.

TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der TecDAX bereits um 2,56 Prozent. Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 4.001,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3.829,25 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, bei 3.650,45 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,82 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3.322,31 Zählern.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 1,91 Prozent auf 74,80 EUR), SAP SE (+ 1,22 Prozent auf 211,45 EUR), ATOSS Software (+ 1,20 Prozent auf 93,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,09 Prozent auf 25,90 EUR) und freenet (+ 0,97 Prozent auf 22,82 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,73 Prozent auf 51,85 EUR), Siltronic (-5,40 Prozent auf 59,60 EUR), JENOPTIK (-4,26 Prozent auf 39,52 EUR), PVA TePla (-4,22 Prozent auf 30,84 EUR) und SMA Solar (-4,18 Prozent auf 48,10 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 367.667 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 235,847 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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