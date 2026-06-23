Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start im Aufwind

Index-Performance

Anleger in Frankfurt schicken den TecDAX am dritten Tag der Woche erneut ins Plus.

Um 09:11 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,06 Prozent stärker bei 3.906,10 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 526,265 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,227 Prozent auf 3.912,73 Punkte an der Kurstafel, nach 3.903,86 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Mittwoch bei 3.912,73 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3.899,95 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der TecDAX bereits um 1,60 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4.036,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.416,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, wurde der TecDAX auf 3.834,89 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,78 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3.322,31 Zählern.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell United Internet (+ 4,28 Prozent auf 24,86 EUR), JENOPTIK (+ 1,14 Prozent auf 47,74 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,14 Prozent auf 97,55 EUR), Elmos Semiconductor (+ 0,98 Prozent auf 185,00 EUR) und Infineon (+ 0,91 Prozent auf 81,29 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen HENSOLDT (-4,94 Prozent auf 67,78 EUR), SMA Solar (-3,00 Prozent auf 51,70 EUR), PVA TePla (-2,21 Prozent auf 39,78 EUR), Nordex (-1,84 Prozent auf 44,70 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,83 Prozent auf 30,02 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 220.666 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 154,374 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net