Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start im Minus

XETRA-Handel im Fokus

27.10.26 09:27 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt morgens.

Am Dienstag fällt der TecDAX um 09:10 Uhr via XETRA um 0,13 Prozent auf 4.051,05 Punkte zurück. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 575,218 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,193 Prozent auf 4.064,28 Punkte an der Kurstafel, nach 4.056,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4.050,32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4.070,81 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, lag der TecDAX bei 3.975,48 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 3.808,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wurde der TecDAX mit 3.730,11 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,77 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit OHB SE (+ 3,11 Prozent auf 232,00 EUR), Infineon (+ 0,98 Prozent auf 50,69 EUR), JENOPTIK (+ 0,97 Prozent auf 39,46 EUR), Eckert Ziegler (+ 0,54 Prozent auf 12,95 EUR) und PVA TePla (+ 0,41 Prozent auf 29,44 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-10,87 Prozent auf 46,66 EUR), ATOSS Software (-3,06 Prozent auf 92,00 EUR), HENSOLDT (-1,43 Prozent auf 85,18 EUR), IONOS (-1,11 Prozent auf 35,60 EUR) und TeamViewer (-0,92 Prozent auf 7,57 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 365.008 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 239,629 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net