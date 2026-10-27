DAX 25.398 -0,1%ESt50 6.107 -0,2%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,60 +0,9%Nas 26.169 +0,8%Bitcoin 71.467 -0,2%Euro 1,1152 -0,2%Öl 116,1 +0,3%Gold 3.999 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
XETRA-Handel im Fokus

Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start im Minus

Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt morgens.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ATOSS Software AG
94.40 EUR -0.50 EUR -0.53 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
24.96 EUR 0.04 EUR 0.16 %
Charts | News | Analysen
Eckert & Ziegler
12.60 EUR -0.41 EUR -3.15 %
Charts | News | Analysen
freenet AG
22.46 EUR -0.26 EUR -1.14 %
Charts | News | Analysen
HENSOLDT
85.72 EUR -0.38 EUR -0.44 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
50.76 EUR 0.06 EUR 0.12 %
Charts | News | Analysen
IONOS
35.78 EUR -0.62 EUR -1.70 %
Charts | News | Analysen
JENOPTIK AG
38.90 EUR 0.48 EUR 1.25 %
Charts | News | Analysen
OHB SE
237.00 EUR 10.50 EUR 4.64 %
Charts | News | Analysen
PVA TePla AG
29.20 EUR 0.90 EUR 3.18 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
213.80 EUR 1.00 EUR 0.47 %
Charts | News | Analysen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
47.50 EUR -4.95 EUR -9.44 %
Charts | News | Analysen
TeamViewer
7.60 EUR -0.03 EUR -0.39 %
Charts | News | Analysen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
28.88 EUR 0.68 EUR 2.41 %
Charts | News | Analysen
Indizes
TecDAX
4,059.33 EUR 2.86 EUR 0.07 %
News | Analysen

Am Dienstag fällt der TecDAX um 09:10 Uhr via XETRA um 0,13 Prozent auf 4.051,05 Punkte zurück. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 575,218 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,193 Prozent auf 4.064,28 Punkte an der Kurstafel, nach 4.056,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4.050,32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4.070,81 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, lag der TecDAX bei 3.975,48 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 3.808,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wurde der TecDAX mit 3.730,11 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,77 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit OHB SE (+ 3,11 Prozent auf 232,00 EUR), Infineon (+ 0,98 Prozent auf 50,69 EUR), JENOPTIK (+ 0,97 Prozent auf 39,46 EUR), Eckert Ziegler (+ 0,54 Prozent auf 12,95 EUR) und PVA TePla (+ 0,41 Prozent auf 29,44 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-10,87 Prozent auf 46,66 EUR), ATOSS Software (-3,06 Prozent auf 92,00 EUR), HENSOLDT (-1,43 Prozent auf 85,18 EUR), IONOS (-1,11 Prozent auf 35,60 EUR) und TeamViewer (-0,92 Prozent auf 7,57 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 365.008 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 239,629 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktuelle Infineon Aktie News

Werbung

Infineon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.