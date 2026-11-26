DAX im Blick

Letztendlich zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Letztendlich tendierte der DAX im XETRA-Handel 2,14 Prozent höher bei 25.231,42 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,075 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 1,83 Prozent stärker bei 25.153,11 Punkten in den Handel, nach 24.702,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 25.114,25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.300,88 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der DAX bereits um 1,30 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, notierte der DAX bei 25.410,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 26.285,96 Punkten. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 26.11.2025, mit 23.726,22 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,82 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 27.001,67 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.863,81 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 4,60 Prozent auf 68,24 EUR), BMW (+ 4,49 Prozent auf 57,72 EUR), Bayer (+ 4,22 Prozent auf 52,82 EUR), Rheinmetall (+ 4,06 Prozent auf 765,70 EUR) und Siemens Energy (+ 4,04 Prozent auf 117,00 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Commerzbank (-2,55 Prozent auf 33,30 EUR), QIAGEN (+ 0,04 Prozent auf 45,09 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,26 Prozent auf 38,48 EUR), Symrise (+ 0,35 Prozent auf 97,18 EUR) und Henkel vz (+ 0,66 Prozent auf 88,40 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 4.826.977 Aktien gehandelt. Mit 214,599 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,48 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net