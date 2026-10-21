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Index-Performance

Handel in London: FTSE 100 fällt mittags

Handel in London: FTSE 100 fällt mittags

Das macht das Börsenbarometer in London am Mittwochmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3i plc
27.44 EUR -1.01 EUR -3.55 %
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Aberdeen Group
2.76 EUR 0.01 EUR 0.44 %
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Antofagasta plc
39.26 EUR -0.26 EUR -0.66 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
146.00 EUR -6.00 EUR -3.95 %
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Barratt Developments PLC
3.78 EUR 0.18 EUR 5.00 %
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BP plc (British Petrol)
7.39 EUR 0.07 EUR 0.98 %
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Computacenter PLC
59.50 EUR 1.50 EUR 2.59 %
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ConvaTec PLC
2.68 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Fresnillo PLC
31.68 EUR 0.26 EUR 0.83 %
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HSBC Holdings plc
16.62 EUR 0.08 EUR 0.51 %
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Ithaca Energy PLC Registered Shs
3.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Kingfisher plc
3.94 EUR 0.02 EUR 0.61 %
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Lloyds Banking Group
1.20 EUR -0.02 EUR -1.87 %
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Indizes
FTSE 100
10,738.99 GBP 5.99 GBP 0.06 %
News | Analysen

Am Mittwoch geht es im FTSE 100 um 12:07 Uhr via LSE um 0,09 Prozent auf 10.723,38 Punkte abwärts. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,258 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent stärker bei 10.733,25 Punkten in den Handel, nach 10.733,00 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10.756,44 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10.703,95 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 1,46 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 21.09.2026, einen Wert von 10.739,01 Punkten auf. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 21.07.2026, einen Stand von 10.585,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9.426,99 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,76 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9.670,46 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Ithaca Energy (+ 3,06 Prozent auf 3,02 GBP), Computacenter (+ 2,73 Prozent auf 50,75 GBP), BP (+ 2,14 Prozent auf 6,19 GBP), ConvaTec (+ 1,87 Prozent auf 2,40 GBP) und Bank of Georgia Group (+ 1,54 Prozent auf 125,10 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil 3i (-3,72 Prozent auf 23,30 GBP), Aberdeen Group (-3,40 Prozent auf 2,27 GBP), Fresnillo (-2,75 Prozent auf 26,15 GBP), Kingfisher (-2,71 Prozent auf 3,37 GBP) und Antofagasta (-1,73 Prozent auf 32,35 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 16.586.357 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 285,420 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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13:06 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:16 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.10.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
14.10.26 BP Buy UBS AG
13.10.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.

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