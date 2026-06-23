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FTSE 100-Marktbericht

Handel in London: FTSE 100 klettert

24.06.26 12:26 Uhr
Handel in London: FTSE 100 klettert | finanzen.net

FTSE 100-Handel am Mittwochmittag.

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FTSE 100
10.442,5 PKT 13,6 PKT 0,13%
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Am Mittwoch bewegt sich der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0,02 Prozent stärker bei 10.430,90 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3,105 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 10.429,02 Punkte an der Kurstafel, nach 10.428,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10.406,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10.441,40 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,650 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 10.466,26 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, bei 9.965,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, wies der FTSE 100 8.758,99 Punkte auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,82 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10.934,94 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Segro (+ 16,90 Prozent auf 8,67 GBP), Tritax Big Box REIT (+ 6,06 Prozent auf 1,61 GBP), Games Workshop Group (+ 3,64 Prozent auf 210,80 GBP), British Land Company (+ 3,49 Prozent auf 4,16 GBP) und Whitbread (+ 3,25 Prozent auf 25,39 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Airtel Africa (-4,02 Prozent auf 3,34 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,49 Prozent auf 81,62 GBP), Bank of Georgia Group (-2,17 Prozent auf 112,60 GBP), Prudential (-2,17 Prozent auf 9,91 GBP) und 3i (-1,98 Prozent auf 22,31 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 12.378.896 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 289,465 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 14,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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