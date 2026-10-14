Handel in London: FTSE 100 klettert

FTSE 100-Marktbericht

14.10.26 15:57 Uhr

FTSE 100-Handel am Nachmittag.

Am Mittwoch bewegt sich der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE 0,30 Prozent stärker bei 10.682,44 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3,211 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,003 Prozent auf 10.649,97 Punkte an der Kurstafel, nach 10.650,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10.641,22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10.702,75 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,24 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 14.09.2026, den Stand von 10.697,57 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 10.529,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.10.2025, wies der FTSE 100 9.452,77 Punkte auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,35 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Barratt Developments (+ 3,76 Prozent auf 3,03 GBP), Burberry (+ 3,42 Prozent auf 10,73 GBP), Babcock International (+ 2,84 Prozent auf 9,12 GBP), British Land Company (+ 2,30 Prozent auf 4,08 GBP) und AstraZeneca (+ 2,10 Prozent auf 121,46 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Fresnillo (-4,09 Prozent auf 26,05 GBP), Standard Chartered (-2,68 Prozent auf 21,07 GBP), Endeavour Mining (-2,30 Prozent auf 40,37 GBP), Airtel Africa (-2,30 Prozent auf 2,81 GBP) und Computacenter (-1,84 Prozent auf 55,90 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ConvaTec-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 25.704.962 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 289,755 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 14,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net