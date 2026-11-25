Kursentwicklung im Fokus

Das macht der FTSE 100.

Am Mittwoch bewegt sich der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0,40 Prozent fester bei 10.509,25 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,170 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,009 Prozent auf 10.468,06 Punkte an der Kurstafel, nach 10.467,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.467,94 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.545,01 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der FTSE 100 bereits um 1,58 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10.690,36 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2026, einen Stand von 10.886,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9.609,53 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 5,61 Prozent zu Buche. 10.989,45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Burberry (+ 3,36 Prozent auf 12,00 GBP), 3i (+ 2,68 Prozent auf 27,21 GBP), Imperial Brands (+ 2,42 Prozent auf 29,25 GBP), Kingfisher (+ 2,27 Prozent auf 3,79 GBP) und Reckitt Benckiser Group (+ 2,14 Prozent auf 58,30 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Computacenter (-2,86 Prozent auf 44,34 GBP), Auto Trader Group (-2,43 Prozent auf 5,37 GBP), Rolls-Royce (-2,03 Prozent auf 12,76 GBP), Standard Chartered (-1,87 Prozent auf 19,17 GBP) und Metlen Energy Metals (-1,68 Prozent auf 41,00 EUR).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 16.069.414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 260,745 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net