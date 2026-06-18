Handel in London: FTSE 100 legt den Rückwärtsgang ein

Index im Fokus

Der FTSE 100 bewegt sich am Nachmittag auf rotem Terrain.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0,27 Prozent schwächer bei 10.372,10 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,993 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,007 Prozent auf 10.400,46 Punkte an der Kurstafel, nach 10.399,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 10.352,90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.418,58 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,948 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 19.05.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.330,55 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10.063,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8.791,80 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,23 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10.934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Zählern erreicht.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell BP (+ 1,97 Prozent auf 5,00 GBP), Informa (+ 1,55 Prozent auf 8,77 GBP), Experian (+ 1,39 Prozent auf 25,44 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,32 Prozent auf 30,01 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (+ 1,17 Prozent auf 14,68 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Fresnillo (-4,84 Prozent auf 29,66 GBP), Admiral Group (-3,93 Prozent auf 32,30 GBP), Antofagasta (-3,57 Prozent auf 40,20 GBP), Ocado Group (-3,16 Prozent auf 1,81 GBP) und Airtel Africa (-3,02 Prozent auf 3,47 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 73.969.556 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 284,906 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Die 3i-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net