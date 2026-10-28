Handel in London: FTSE 100 legt zu

FTSE 100-Kursentwicklung

28.10.26 15:57 Uhr

So bewegt sich der FTSE 100 heute.

Um 15:40 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,07 Prozent nach oben auf 10.694,09 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,265 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,004 Prozent fester bei 10.687,02 Punkten in den Handel, nach 10.686,54 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10.722,77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10.643,25 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,029 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10.684,88 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 10.871,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9.696,74 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 7,47 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell SSE (+ 3,86 Prozent auf 25,86 GBP), Standard Chartered (+ 2,72 Prozent auf 20,74 GBP), Whitbread (+ 2,31 Prozent auf 26,52 GBP), Centrica (+ 2,02 Prozent auf 1,53 GBP) und Babcock International (+ 1,83 Prozent auf 10,11 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Barratt Developments (-3,70 Prozent auf 3,25 GBP), GSK (-3,69 Prozent auf 18,53 GBP), J Sainsbury (-1,87 Prozent auf 3,41 GBP), Airtel Africa (-1,81 Prozent auf 2,72 GBP) und Unilever (-1,72 Prozent auf 48,09 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 111.734.453 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 266,852 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie mit 14,84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net