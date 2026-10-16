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FTSE 100 aktuell

Handel in London: FTSE 100 letztendlich mit Zuschlägen

Handel in London: FTSE 100 letztendlich mit Zuschlägen

Heute zeigten sich die Anleger in London zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
147.50 EUR -2.60 EUR -1.73 %
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Babcock International
10.72 EUR 0.12 EUR 1.13 %
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BAE Systems plc
24.31 EUR 1.55 EUR 6.81 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
153.00 EUR 10.00 EUR 6.99 %
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Barratt Developments PLC
3.60 EUR 0.08 EUR 2.27 %
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British Land Company plc
4.98 EUR 0.17 EUR 3.54 %
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Computacenter PLC
60.50 EUR 1.50 EUR 2.54 %
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HSBC Holdings plc
17.02 EUR 0.15 EUR 0.87 %
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Kingfisher plc
3.83 EUR 0.10 EUR 2.74 %
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Lloyds Banking Group
1.22 EUR -0.03 EUR -2.59 %
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NatWest Group PLC Registered Shs
7.78 EUR -0.22 EUR -2.7 %
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Scottish Mortgage Investment Trust Plc
15.45 -0.50 -3.13 %
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Weir Group PLC
31.00 EUR -1.00 EUR -3.12 %
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WPP 2012 PLC
4.74 EUR 0.26 EUR 5.80 %
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Indizes
FTSE 100
10,881.90 GBP 41.55 GBP 0.38 %
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Letztendlich tendierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,38 Prozent höher bei 10.881,90 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3,226 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,010 Prozent auf 10.839,22 Punkte an der Kurstafel, nach 10.840,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.892,38 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.796,71 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 3,13 Prozent zu. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 16.09.2026, den Wert von 10.688,47 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 16.07.2026, den Stand von 10.572,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9.436,09 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,35 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10.989,45 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9.670,46 Zählern.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Babcock International (+ 3,60 Prozent auf 9,62 GBP), WPP 2012 (+ 3,07 Prozent auf 4,13 GBP), Kingfisher (+ 2,86 Prozent auf 3,49 GBP), Weir Group (+ 2,60 Prozent auf 26,82 GBP) und BAE Systems (+ 2,59 Prozent auf 19,84 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Scottish Mortgage Investment Trust (-3,13 Prozent auf 15,45 GBP), AstraZeneca (-1,98 Prozent auf 124,46 GBP), NatWest Group (-1,19 Prozent auf 6,66 GBP), British Land Company (-1,18 Prozent auf 4,17 GBP) und Computacenter (-1,16 Prozent auf 51,00 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 138.851.484 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 288,750 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09:06 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 AstraZeneca Buy UBS AG
15.10.26 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
14.10.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
07.10.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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