Kursentwicklung

Der FTSE 100 verzeichnet derzeit Verluste.

Um 12:08 Uhr fällt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,74 Prozent auf 10.801,52 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,314 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 10.881,53 Punkte an der Kurstafel, nach 10.881,55 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 10.786,89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10.881,53 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.881,90 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, stand der FTSE 100 bei 10.720,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9.675,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,55 Prozent aufwärts. Bei 10.989,45 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9.670,46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Diploma (+ 1,47 Prozent auf 72,65 GBP), Rentokil Initial (+ 1,16 Prozent auf 3,67 GBP), BT Group (+ 1,11 Prozent auf 2,19 GBP), Ithaca Energy (+ 0,81 Prozent auf 2,56 GBP) und Coca-Cola European Partners (+ 0,52 Prozent auf 119,19 USD). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil StJamess Place (-2,51 Prozent auf 11,45 GBP), BAE Systems (-2,44 Prozent auf 18,63 GBP), Babcock International (-2,18 Prozent auf 9,83 GBP), WPP 2012 (-2,06 Prozent auf 4,09 GBP) und Antofagasta (-2,00 Prozent auf 29,88 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 27.630.283 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 278,074 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Mit 14,84 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net