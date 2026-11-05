Handel in London: FTSE 100 mittags mit Gewinnen

FTSE 100-Marktbericht

05.11.26 12:25 Uhr

Der FTSE 100 notiert aktuell im Plus.

Um 12:07 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,73 Prozent fester bei 10.908,79 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,232 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 10.829,26 Punkte an der Kurstafel, nach 10.829,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10.828,89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10.948,24 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 1,67 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10.497,94 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10.888,30 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der FTSE 100 9.777,08 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9,62 Prozent. 10.989,45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Endeavour Mining (+ 6,51 Prozent auf 40,24 GBP), Bank of Georgia Group (+ 3,98 Prozent auf 130,50 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 3,84 Prozent auf 115,84 USD), BT Group (+ 3,74 Prozent auf 2,40 GBP) und Fresnillo (+ 3,43 Prozent auf 25,32 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil BAE Systems (-4,25 Prozent auf 19,04 GBP), Auto Trader Group (-3,29 Prozent auf 5,52 GBP), Associated British Foods (-0,94 Prozent auf 20,02 GBP), Babcock International (-0,91 Prozent auf 10,30 GBP) und ConvaTec (-0,63 Prozent auf 2,52 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 26.298.738 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 262,769 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

2026 weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net