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FTSE 100-Performance

Handel in London: FTSE 100 mittags mit Kursplus

Handel in London: FTSE 100 mittags mit Kursplus

Der FTSE 100 gönnt sich aktuell eine Verschnaufpause.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
141.00 EUR -9.00 EUR -6.00 %
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Barratt Developments PLC
3.82 EUR 0.04 EUR 1.06 %
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BP plc (British Petrol)
7.44 EUR -0.10 EUR -1.35 %
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Endeavour Mining PLC
45.78 EUR 2.31 EUR 5.31 %
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International Consolidated Airlines S.A.
4.82 EUR -0.04 EUR -0.86 %
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Ithaca Energy PLC Registered Shs
3.58 EUR -0.14 EUR -3.87 %
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JD Sports Fashion PLC Registered Shs
1.08 EUR -0.02 EUR -1.81 %
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Kingfisher plc
4.02 EUR -0.17 EUR -4.15 %
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Lloyds Banking Group
1.11 EUR 0.01 EUR 1.05 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
48.07 EUR -0.63 EUR -1.29 %
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St.James's Place PLC
12.40 EUR -0.50 EUR -3.88 %
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Vodafone Group PLC
1.41 EUR 0.01 EUR 0.68 %
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Weir Group PLC
30.80 EUR -0.80 EUR -2.53 %
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Indizes
FTSE 100
10,731.62 GBP 1.84 GBP 0.02 %
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Um 12:08 Uhr legt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,07 Prozent auf 10.737,52 Punkte zu. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3,262 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 10.729,46 Punkte an der Kurstafel, nach 10.729,78 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10.748,95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10.684,69 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Der FTSE 100 wurde vor einem Monat, am 02.10.2026, mit 10.461,95 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.868,05 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, notierte der FTSE 100 bei 9.717,25 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 7,90 Prozent. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell StJamess Place (+ 3,22 Prozent auf 10,74 GBP), International Consolidated Airlines (+ 2,88 Prozent auf 4,14 GBP), Weir Group (+ 2,82 Prozent auf 26,28 GBP), Kingfisher (+ 2,62 Prozent auf 3,61 GBP) und JD Sports Fashion (+ 2,55 Prozent auf 0,94 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Ithaca Energy (-2,25 Prozent auf 2,96 GBP), Bank of Georgia Group (-2,08 Prozent auf 117,80 GBP), BP (-1,56 Prozent auf 6,18 GBP), Endeavour Mining (-1,50 Prozent auf 36,80 GBP) und Vodafone Group (-1,18 Prozent auf 1,18 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 57.876.705 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 274,828 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
30.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets

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