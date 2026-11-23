FTSE 100-Kursverlauf

Der FTSE 100 entwickelt sich am ersten Tag der Woche positiv.

Der FTSE 100 verbucht im LSE-Handel um 15:40 Uhr Gewinne in Höhe von 0,78 Prozent auf 10.427,46 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,123 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 10.345,90 Punkte an der Kurstafel, nach 10.346,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 10.340,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10.447,46 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10.690,36 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der FTSE 100 bei 10.816,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der FTSE 100 auf 9.539,71 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,79 Prozent. 10.989,45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 9.670,46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Standard Chartered (+ 4,57 Prozent auf 20,03 GBP), Halma (+ 4,55 Prozent auf 34,04 GBP), Bank of Georgia Group (+ 4,49 Prozent auf 125,60 GBP), Fresnillo (+ 4,42 Prozent auf 22,46 GBP) und Computacenter (+ 4,23 Prozent auf 46,82 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Vodafone Group (-4,25 Prozent auf 1,04 GBP), RELX (-1,48 Prozent auf 29,32 GBP), BT Group (-1,32 Prozent auf 2,10 GBP), Barratt Developments (-1,23 Prozent auf 3,09 GBP) und BAT (-1,18 Prozent auf 43,49 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 48.459.271 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 252,041 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net