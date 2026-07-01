Handel in London: FTSE 100 startet in der Verlustzone

Index im Fokus

Das macht der FTSE 100 am Donnerstagmorgen.

Um 09:09 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,04 Prozent schwächer bei 10.474,48 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,135 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,006 Prozent leichter bei 10.477,76 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 10.478,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.436,76 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.477,76 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,317 Prozent abwärts. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 02.06.2026, bei 10.373,51 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 02.04.2026, bei 10.436,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, stand der FTSE 100 noch bei 8.774,69 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 5,26 Prozent zu Buche. Bei 10.934,94 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Coca-Cola European Partners (+ 6,03 Prozent auf 106,10 USD), J Sainsbury (+ 2,24 Prozent auf 3,38 GBP), Compass Group (+ 1,72 Prozent auf 32,58 USD), Tesco (+ 1,68 Prozent auf 4,67 GBP) und Burberry (+ 1,56 Prozent auf 10,74 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen RELX (-1,86 Prozent auf 23,16 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-1,41 Prozent auf 14,64 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-1,33 Prozent auf 66,95 GBP), Next (-1,12 Prozent auf 145,30 GBP) und Standard Chartered (-1,11 Prozent auf 20,51 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 1.558.733 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 287,055 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net