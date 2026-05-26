Handel in London: FTSE 100 verbucht zum Handelsende Abschläge

FTSE 100 aktuell

Der FTSE 100 verlor letztendlich an Boden.

Am Freitag tendierte der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 0,38 Prozent leichter bei 10.359,92 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,993 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,007 Prozent auf 10.400,46 Punkte an der Kurstafel, nach 10.399,70 Punkten am Vortag.

Bei 10.352,90 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10.418,58 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 1,06 Prozent nach unten. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 19.05.2026, den Wert von 10.330,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10.063,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, lag der FTSE 100 bei 8.791,80 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,11 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.934,94 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit BP (+ 2,81 Prozent auf 5,04 GBP), National Grid (+ 1,81 Prozent auf 12,12 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,46 Prozent auf 84,60 GBP), Informa (+ 1,32 Prozent auf 8,75 GBP) und Experian (+ 1,32 Prozent auf 25,42 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Flutter Entertainment (-4,81 Prozent auf 74,04 GBP), Fresnillo (-4,65 Prozent auf 29,72 GBP), Ocado Group (-3,32 Prozent auf 1,81 GBP), Admiral Group (-3,21 Prozent auf 32,54 GBP) und Antofagasta (-3,19 Prozent auf 40,36 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 211.009.042 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 284,906 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,58 erwartet. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,80 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net