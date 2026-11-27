FTSE 100-Performance im Blick

Derzeit zeigen sich die Anleger in London optimistisch.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:07 Uhr um 0,78 Prozent fester bei 10.692,08 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,146 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,001 Prozent auf 10.609,16 Punkte an der Kurstafel, nach 10.609,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10.609,16 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10.700,91 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 3,35 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10.686,54 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 27.08.2026, den Wert von 10.792,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, notierte der FTSE 100 bei 9.693,93 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,45 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9.670,46 Punkte.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Fresnillo (+ 5,84 Prozent auf 23,18 GBP), Glencore (+ 4,62 Prozent auf 4,67 GBP), Antofagasta (+ 4,55 Prozent auf 27,11 GBP), Endeavour Mining (+ 4,52 Prozent auf 34,70 GBP) und Anglo American (+ 3,89 Prozent auf 33,35 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Diageo (-1,21 Prozent auf 19,25 GBP), Associated British Foods (-1,07 Prozent auf 20,26 GBP), Unilever (-0,99 Prozent auf 50,12 GBP), Admiral Group (-0,94 Prozent auf 39,29 GBP) und Coca-Cola HBC (-0,79 Prozent auf 43,30 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 16.288.253 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 258,197 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net