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FTSE 100 aktuell

Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels leichter

Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels leichter

Schlussendlich zogen sich die Börsianer in London zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
155.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Barratt Developments PLC
3.58 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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BAT PLC (British American Tobacco)
48.20 EUR 1.00 EUR 2.12 %
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Haleon PLC
4.04 EUR 0.15 EUR 3.88 %
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HSBC Holdings plc
16.75 EUR -0.65 EUR -3.74 %
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Investec PLCShs
7.20 EUR 0.10 EUR 1.41 %
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JD Sports Fashion PLC Registered Shs
0.94 EUR 0.01 EUR 0.86 %
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Lloyds Banking Group
1.21 EUR -0.01 EUR -0.82 %
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Prudential plc
10.88 EUR 0.02 EUR 0.18 %
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Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
59.36 EUR 0.64 EUR 1.09 %
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Standard Chartered plc
26.57 EUR -0.06 EUR -0.23 %
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Vodafone Group PLC
1.50 EUR 0.03 EUR 1.93 %
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Weir Group PLC
31.40 EUR 1.00 EUR 3.29 %
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Indizes
FTSE 100
10,458.50 GBP -83.19 GBP -0.79 %
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Letztendlich bewegte sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,79 Prozent leichter bei 10.458,50 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3,154 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 10.542,18 Punkte an der Kurstafel, nach 10.541,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.542,18 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.445,42 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der FTSE 100 bereits um 0,037 Prozent zurück. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 07.09.2026, den Wert von 10.822,13 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 07.07.2026, den Stand von 10.665,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9.483,58 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,10 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10.989,45 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9.670,46 Zählern.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell JD Sports Fashion (+ 3,93 Prozent auf 0,84 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 2,59 Prozent auf 51,06 GBP), Haleon (+ 2,51 Prozent auf 3,42 GBP), BAT (+ 2,13 Prozent auf 40,84 GBP) und Vodafone Group (+ 2,12 Prozent auf 1,28 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Prudential (-4,67 Prozent auf 8,81 GBP), Standard Chartered (-4,53 Prozent auf 21,51 GBP), HSBC (-4,36 Prozent auf 14,08 GBP), Weir Group (-3,83 Prozent auf 25,60 GBP) und Investec (-3,72 Prozent auf 5,95 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 135.438.709 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 295,173 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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01.10.26 BAT Buy Deutsche Bank AG
30.09.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 BAT Buy Deutsche Bank AG
18.09.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 BAT Underperform RBC Capital Markets

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