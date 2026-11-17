Index-Bewegung

Der FTSE 100 notiert am Dienstagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:10 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,69 Prozent leichter bei 10.807,01 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,314 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,000 Prozent auf 10.881,53 Punkte an der Kurstafel, nach 10.881,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 10.881,53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10.798,06 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Wert von 10.881,90 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10.720,30 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 9.675,43 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,60 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10.989,45 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Zählern markiert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Coca-Cola European Partners (+ 0,52 Prozent auf 119,19 USD), Rentokil Initial (+ 0,47 Prozent auf 3,65 GBP), Rolls-Royce (+ 0,34 Prozent auf 13,42 GBP), International Consolidated Airlines (+ 0,29 Prozent auf 4,55 GBP) und Reckitt Benckiser Group (+ 0,28 Prozent auf 57,94 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Antofagasta (-2,07 Prozent auf 29,86 GBP), Anglo American (-1,72 Prozent auf 35,43 GBP), BAE Systems (-1,65 Prozent auf 18,78 GBP), Rio Tinto (-1,56 Prozent auf 60,54 GBP) und 3i (-1,55 Prozent auf 25,42 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 1.488.292 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 278,074 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie mit 14,84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net