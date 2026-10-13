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Index im Fokus

Handel in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels in Grün

Handel in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels in Grün

Der FTSE 100 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch derzeit fort.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Anglo American PLC
49.09 EUR -0.41 EUR -0.83 %
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Antofagasta plc
45.11 EUR 0.14 EUR 0.31 %
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AstraZeneca PLC
144.85 EUR 1.85 EUR 1.29 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
149.00 EUR -2.00 EUR -1.32 %
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Barratt Developments PLC
3.38 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Croda International PLC Registered Shs
40.08 EUR 0.02 EUR 0.05 %
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Diageo plc
20.17 EUR 0.67 EUR 3.44 %
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HSBC Holdings plc
17.21 EUR 0.22 EUR 1.31 %
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IMI PLC
36.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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J. Sainsbury plc
4.01 EUR 0.04 EUR 1.11 %
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Lloyds Banking Group
1.22 EUR -0.02 EUR -2.01 %
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NatWest Group PLC Registered Shs
7.80 EUR 0.07 EUR 0.85 %
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Rio Tinto plc
83.83 EUR -0.68 EUR -0.80 %
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Whitbread PLC
29.66 EUR 0.40 EUR 1.37 %
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Indizes
FTSE 100
10,740.73 GBP 84.45 GBP 0.79 %
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Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0,88 Prozent fester bei 10.750,13 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,187 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent schwächer bei 10.656,18 Punkten in den Handel, nach 10.656,28 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 10.751,75 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10.656,15 Punkten lag.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 10.650,44 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 13.07.2026, mit 10.498,29 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, wies der FTSE 100 9.442,87 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,03 Prozent aufwärts. Bei 10.989,45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9.670,46 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Croda International (+ 3,05 Prozent auf 35,21 GBP), Diageo (+ 2,58 Prozent auf 17,16 GBP), NatWest Group (+ 2,39 Prozent auf 6,69 GBP), AstraZeneca (+ 2,25 Prozent auf 122,96 GBP) und Whitbread (+ 2,18 Prozent auf 25,65 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen J Sainsbury (-1,48 Prozent auf 3,33 GBP), Rio Tinto (-1,46 Prozent auf 70,40 GBP), Antofagasta (-1,13 Prozent auf 37,57 GBP), Anglo American (-1,12 Prozent auf 41,37 GBP) und IMI (-1,03 Prozent auf 30,78 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 8.916.547 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 282,941 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

2026 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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08.10.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
07.10.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
06.10.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
06.10.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
30.09.26 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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