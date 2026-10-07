DAX 25.104 -1,4%ESt50 6.180 -1,5%MSCI World 4.985 +0,6%Top 10 Crypto 11,36 -1,6%Nas 27.491 -0,4%Bitcoin 74.249 -2,4%Euro 1,1195 -0,6%Öl 99,9 -0,7%Gold 4.111 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
FTSE 100-Kursentwicklung

Handel in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags

Handel in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags

Der FTSE 100 zeigt sich heute in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
155.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Barratt Developments PLC
3.58 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Endeavour Mining PLC
48.60 EUR -0.60 EUR -1.22 %
Charts | News | Analysen
Experian PLC
29.20 EUR 0.20 EUR 0.69 %
Charts | News | Analysen
Haleon PLC
4.04 EUR 0.15 EUR 3.88 %
Charts | News | Analysen
HSBC Holdings plc
16.75 EUR -0.65 EUR -3.74 %
Charts | News | Analysen
JD Sports Fashion PLC Registered Shs
0.94 EUR 0.01 EUR 0.86 %
Charts | News | Analysen
Lloyds Banking Group
1.21 EUR -0.01 EUR -0.82 %
Charts | News | Analysen
Marks & Spencer plc
4.54 EUR 0.06 EUR 1.34 %
Charts | News | Analysen
Prudential plc
10.88 EUR 0.02 EUR 0.18 %
Charts | News | Analysen
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
59.36 EUR 0.64 EUR 1.09 %
Charts | News | Analysen
Standard Chartered plc
26.57 EUR -0.06 EUR -0.23 %
Charts | News | Analysen
Indizes
FTSE 100
10,458.50 GBP -83.19 GBP -0.79 %
News | Analysen

Am Mittwoch notiert der FTSE 100 um 15:39 Uhr via LSE 0,77 Prozent leichter bei 10.460,24 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,154 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,005 Prozent auf 10.542,18 Punkte an der Kurstafel, nach 10.541,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 10.453,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10.542,18 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,020 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10.822,13 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10.665,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9.483,58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,12 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit JD Sports Fashion (+ 4,16 Prozent auf 0,84 GBP), Haleon (+ 2,69 Prozent auf 3,43 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 2,39 Prozent auf 50,96 GBP), Marks Spencer (+ 2,07 Prozent auf 3,94 GBP) und Experian (+ 1,96 Prozent auf 25,52 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Prudential (-4,65 Prozent auf 8,81 GBP), Bank of Georgia Group (-4,28 Prozent auf 127,50 GBP), Endeavour Mining (-4,25 Prozent auf 40,29 GBP), HSBC (-4,05 Prozent auf 14,13 GBP) und Standard Chartered (-3,95 Prozent auf 21,64 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 49.991.884 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 295,173 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

2026 weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 14,84 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

Aktuelle HSBC Aktie News

Werbung

HSBC Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HSBC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.08.26 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HSBC Neutral UBS AG
05.08.26 HSBC Hold Deutsche Bank AG
05.08.26 HSBC Buy Goldman Sachs Group Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.