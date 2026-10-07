Handel in London: So entwickelt sich der FTSE 100 nachmittags

FTSE 100-Kursentwicklung

07.10.26 15:57 Uhr

Der FTSE 100 zeigt sich heute in Rot.

Am Mittwoch notiert der FTSE 100 um 15:39 Uhr via LSE 0,77 Prozent leichter bei 10.460,24 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,154 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,005 Prozent auf 10.542,18 Punkte an der Kurstafel, nach 10.541,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 10.453,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10.542,18 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,020 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10.822,13 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10.665,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9.483,58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,12 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit JD Sports Fashion (+ 4,16 Prozent auf 0,84 GBP), Haleon (+ 2,69 Prozent auf 3,43 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 2,39 Prozent auf 50,96 GBP), Marks Spencer (+ 2,07 Prozent auf 3,94 GBP) und Experian (+ 1,96 Prozent auf 25,52 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Prudential (-4,65 Prozent auf 8,81 GBP), Bank of Georgia Group (-4,28 Prozent auf 127,50 GBP), Endeavour Mining (-4,25 Prozent auf 40,29 GBP), HSBC (-4,05 Prozent auf 14,13 GBP) und Standard Chartered (-3,95 Prozent auf 21,64 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 49.991.884 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 295,173 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

2026 weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 14,84 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net