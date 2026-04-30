Handel in London: So performt der FTSE 100 am Mittag

FTSE 100-Kursverlauf

Der FTSE 100 zeigt sich aktuell leichter.

Um 12:07 Uhr fällt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,64 Prozent auf 10.312,88 Punkte zurück. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,933 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,005 Prozent leichter bei 10.378,35 Punkten in den Freitagshandel, nach 10.378,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.378,35 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.294,20 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,633 Prozent abwärts. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 01.04.2026, den Wert von 10.364,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10.223,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.05.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8.496,80 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,64 Prozent zu. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Pearson (+ 2,27 Prozent auf 11,06 GBP), DCC (+ 2,26 Prozent auf 56,65 GBP), Whitbread (+ 1,43 Prozent auf 22,66 GBP), Unilever (+ 1,36 Prozent auf 43,56 GBP) und Ocado Group (+ 1,35 Prozent auf 2,00 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Weir Group (-4,73 Prozent auf 25,29 GBP), NatWest Group (-4,10 Prozent auf 5,61 GBP), Fresnillo (-3,34 Prozent auf 31,27 GBP), United Utilities (-3,16 Prozent auf 14,11 GBP) und Severn Trent (-3,09 Prozent auf 31,68 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 20.774.854 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 265,235 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,78 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net