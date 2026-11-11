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FTSE 100-Performance

Handel in London: So steht der FTSE 100 aktuell

Handel in London: So steht der FTSE 100 aktuell

Der FTSE 100 performt am dritten Tag der Woche positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3i plc
30.32 EUR -0.72 EUR -2.32 %
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Anglo American PLC
46.84 EUR 0.06 EUR 0.13 %
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Antofagasta plc
38.88 EUR -1.21 EUR -3.02 %
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Babcock International
12.64 EUR 0.06 EUR 0.48 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
161.00 EUR 3.00 EUR 1.90 %
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BP plc (British Petrol)
6.78 EUR 0.14 EUR 2.17 %
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Coca-Cola HBC AG
50.80 EUR 0.20 EUR 0.40 %
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Glencore plc
6.18 EUR 0.10 EUR 1.64 %
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HSBC Holdings plc
16.09 EUR -0.18 EUR -1.13 %
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JD Sports Fashion PLC Registered Shs
1.15 EUR 0.02 EUR 1.32 %
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Lloyds Banking Group
1.17 EUR -0.01 EUR -0.55 %
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Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
44.72 EUR -2.70 EUR -5.69 %
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Smiths PLC
31.80 EUR 0.20 EUR 0.63 %
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Spirax-Sarco Engineering PLC
86.50 EUR 0.50 EUR 0.58 %
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Indizes
FTSE 100
10,786.90 GBP 35.31 GBP 0.33 %
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Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,34 Prozent stärker bei 10.788,56 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,274 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent höher bei 10.751,67 Punkten, nach 10.751,59 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.842,10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10.751,67 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,08 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 10.552,05 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 11.08.2026, den Stand von 10.844,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9.899,60 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,42 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Spirax-Sarco Engineering (+ 4,12 Prozent auf 76,58 GBP), BP (+ 2,70 Prozent auf 5,67 GBP), Antofagasta (+ 2,69 Prozent auf 33,21 GBP), Glencore (+ 2,40 Prozent auf 5,17 GBP) und Anglo American (+ 2,33 Prozent auf 39,07 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil JD Sports Fashion (-2,83 Prozent auf 0,95 GBP), Metlen Energy Metals (-2,19 Prozent auf 45,46 EUR), Coca-Cola HBC (-1,55 Prozent auf 41,82 GBP), 3i (-1,52 Prozent auf 25,25 GBP) und Babcock International (-1,50 Prozent auf 10,46 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 13.747.562 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 273,787 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.11.26 BP Outperform RBC Capital Markets
06.11.26 BP Buy UBS AG
03.11.26 BP Buy UBS AG
02.11.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.11.26 BP Buy UBS AG

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