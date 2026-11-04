Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Nachmittag steigen

Dow Jones im Blick

04.11.26 20:02 Uhr

Der Dow Jones befindet sich am Mittwoch im Aufwärtstrend.

Um 20:00 Uhr gewinnt der Dow Jones im NYSE-Handel 2,97 Prozent auf 53.322,85 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 24,956 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,282 Prozent auf 51.932,63 Punkte an der Kurstafel, nach 51.786,72 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 52.410,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 53.337,27 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 2,53 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 51.176,96 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wurde der Dow Jones mit 54.085,88 Punkten gehandelt. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 47.085,24 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 10,21 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern registriert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell 3M (+ 9,99 Prozent auf 194,74 USD), Amazon (+ 6,87 Prozent auf 267,92 USD), Sherwin-Williams (+ 6,59 Prozent auf 363,35 USD), Microsoft (+ 6,56 Prozent auf 555,19 USD) und Apple (+ 6,31 Prozent auf 352,84 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-6,47 Prozent auf 583,60 USD), Chevron (-4,01 Prozent auf 216,23 USD), NVIDIA (-1,59 Prozent auf 203,40 USD), Cisco (-0,30 Prozent auf 102,66 USD) und Coca-Cola (+ 1,41 Prozent auf 96,14 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 16.906.048 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4,392 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,79 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,14 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net