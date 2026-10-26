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Dow Jones im Blick

Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones steigen

Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones steigen

Am Montag agieren die Börsianer in New York vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cisco Inc.
98.05 EUR 2.93 EUR 3.08 %
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Goldman Sachs
801.00 EUR 15.00 EUR 1.91 %
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Merck Co.
126.84 EUR -2.26 EUR -1.75 %
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Microsoft Corp.
473.50 EUR 5.75 EUR 1.23 %
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Nike Inc.
33.66 EUR 0.07 EUR 0.21 %
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NVIDIA Corp.
193.28 EUR 4.66 EUR 2.47 %
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Salesforce
218.30 EUR -1.40 EUR -0.64 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
352.60 EUR -8.10 EUR -2.25 %
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UnitedHealth Inc.
365.20 EUR -8.00 EUR -2.14 %
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Visa Inc.
360.60 EUR -4.95 EUR -1.35 %
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Walt Disney
98.50 EUR -1.98 EUR -1.97 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,331.69 USD 116.53 USD 0.22 %
News | Analysen

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,19 Prozent höher bei 52.312,95 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25,774 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,922 Prozent stärker bei 52.696,70 Punkten, nach 52.215,16 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 52.620,19 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 52.278,57 Punkten lag.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der Dow Jones 51.828,62 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Stand von 51.947,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der Dow Jones 47.207,12 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 8,12 Prozent. Bei 54.744,33 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Cisco (+ 3,15 Prozent auf 109,85 USD), Goldman Sachs (+ 2,32 Prozent auf 895,97 USD), NVIDIA (+ 2,09 Prozent auf 215,36 USD), Microsoft (+ 1,02 Prozent auf 529,87 USD) und Nike (+ 1,02 Prozent auf 37,68 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Merck (-3,00 Prozent auf 140,91 USD), Walt Disney (-2,15 Prozent auf 110,10 USD), Salesforce (-1,80 Prozent auf 244,10 USD), UnitedHealth (-1,72 Prozent auf 410,89 USD) und Visa (-1,06 Prozent auf 403,59 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 8.682.676 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,537 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,90 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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